Eine Show mit Lachgarantie

Der gebürtige Deutschtürke Bülent Ceylan zählt mittlerweile bundesweit zu den bekanntesten Comedy-Größen. Der Weg bis zu seinem großen Durchbruch war allerdings nicht immer leicht. In der Schule noch ein Außenseiter, gelang es ihm in der elften Klasse, mit einer erstklassigen Boris-Becker-Parodie sowohl Schüler als auch Lehrer zu begeistern. Bülent Ceylan entdeckte seine Begabung als Komiker und suchte den Weg ins Rampenlicht. Der gefeierte und zahlreich ausgezeichnete Komiker begeistert seine Fans wie kein Zweiter immer wieder aufs Neue. In seinen Programmen nimmt der gebürtige Mannheimer und Halbtürke ironisch die Marotten und Vorurteile der beiden verschiedenen Kulturen auf die Schippe und stellt sie mit viel Witz charmant an den Pranger. Bei ihm bleibt sicher kein Auge trocken! Besucher dürfen sich auf Auszüge seiner Show »Lutschobjekt« freuen.

Bülent Ceylan, So. 17. Juli, 19.30 Uhr, Cannstatter Wasen Stuttgart, www.kulturwasen.de