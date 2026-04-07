Eine Sommernacht auf Schloss Weikersheim

In diesem Jahr laden wir Sie zu einem Sommernachtsfest ein, das an die Anfänge des Musikfestes Weikersheim erinnert.

Mit einem Wandelkonzert in unterschiedlichen Räumen ging es 1998 im Schlossgarten Weikersheim los. Heute erwarten Sie im Schlossgarten unterschiedliche Künstlerinnen, Künstler und Ensembles, denen Sie ungezwungen zuhören können, bevor Sie zum nächsten Musikspot weiterflanieren, die Hochstelzenläufer treffen oder sich an einem unserer Essensstände stärken. Mit Einbruch der Dunkelheit erleben Sie dann eine aus bewegten Bildern live kreierte Illumination der wunderbaren Schlossfassade.

Gestalten Sie sich Ihr eigenes Kulturerlebnis! Ihre Sommernacht in Weikersheim!

Mit unserem Flanierticket haben Sie Gelegenheit, sich im Schlossgarten aufzuhalten, umherzuflanieren und unsere kleinen Open Air-Konzerte des Athos Ensembles und des Duos Roth/Doll zu genießen und Sie treffen unsere Hochstelzenläufer. Kulinarisch halten unsere Food Trucks und Stände sommerliche Drinks und leckere Speisen bereit. Mit Einbruch der Dunkelheit erleben Sie die Illumination der Schlossfassade mit einem Großprojektor.

Zu diesem Basisticket können Sie sich folgende Bausteine dazubuchen:

- 1 oder 2 Konzerte zur Auswahl um 18 Uhr oder 21:15 Uhr

- Sommerliches 3-Gänge-Menü in der Orangerie links inkl. Platzreservierung, aller Getränke und Service

- Picknicktasche für 2 Personen mit Speisen und Getränken

Unser Kulinarik-Partner ist der Szenekoch und amtierende Deutsche Meister und Europameister im Streetfood 2025 (Kategorie "Burger") Toni Tänzer aus Öhringen sowie weitere Partner aus seiner Community.

Konzert #14

Flanierticket:

Programm im Schlossgarten, Fassadenillumination € 29 erm. 26

+ 1 Auswahlkonzert (18 Uhr oder 21.15 Uhr)

+ 2 Auswahlkonzerte (18 Uhr und 21.15 Uhr)

Stressfrei nach Weikersheim:

Bus ab Öhringen hin und zurück

Anmeldung Telefon 07940 / 18-348

3-Gänge Menü von Toni Tänzer:

Vorspeise: Burrata mit gegrilltem Pfirsich, Rucola und Pinienkernen

Hauptgang: Rosa gebratener Kalbstafelspitz mit Zitronen-Kapern-Jus auf sardischer Pasta mit Paprika-Zucchini-Gemüse

Vegetarisch: Gebratene Zitronen-Polenta mit Zitronen-Kapern-Jus auf sardischer Pasta mit Paprika-Zucchini-Gemüse

Nachspeise: Mini-Tiramisu mit Beerengrütze und Schoko-Crumble