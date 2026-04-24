Eine Sommernacht Premiere

ein Stück mit Musik von David Greig und Gordon McIntyre in Deutsch von Barbara Christ

Burg Götzenburg Jagsthausen Schloßstraße 20, 74249 Jagsthausen

Eine Bar in Edinburgh. Helena, erfolgreiche Scheidungsanwältin mit einem unglücklichen Händchen für verheiratete Männer, trifft zufällig den Kleinkriminellen Bob.

Was als flüchtiger One-Night-Stand beginnt, entwickelt sich über ein wildes Wochenende hinweg zu einer unerwartet tiefen Begegnung zweier Menschen, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und doch auf berührende Weise zwischen Selbstzweifeln, Abstürzen und unerwarteten Geständnissen zueinanderfinden.

Mit Witz, Musik und melancholischer Leichtigkeit erzählt das Stück von verpassten Chancen, Neuanfängen und der Suche nach dem kleinen Glück zwischen Alltag und Chaos.

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Foto: Burgfestspiele Jagsthausen

Burg Götzenburg Jagsthausen Schloßstraße 20, 74249 Jagsthausen
Theater & Bühne
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