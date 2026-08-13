Eine späte Liebe Rilkes

Julia Franck im Gespräch mit Torsten Hoffmann .

Das neue Buch von Julia Franck – Schiller-Preisträgerin des Jahres 2022 – heißt "Ich ertrinke in den Wassern meiner eigenen Liebe". Erzählend umkreist es die Verbindung der Künstlerin Baladine Klossowska mit Rainer Maria Rilke. Über Klossowskas Leben und die 1919 ein setzende, so facettenreiche wie krisenhafte letzte große Liebesbeziehung Rilkes spricht die Autorin mit Torsten Hoffmann, dem Präsidenten der Internationalen Rilke-Gesellschaft. Der Abend bildet zugleich den Auftakt zur Tagung ›Rilke im Archiv‹ (mehr Infos unter www.rilke.ch). Julia Franck gehört zu den erfolgreichsten Schriftstellerinnen ihrer Generation. Sie debütierte 1997 mit dem Roman Der neue Koch. Zehn Jahre später wurde ihr Roman Die Mittagsfrau ein internationaler Bestseller.