Mit Pflanzen färben, malen und gestalten – uraltes Wissen neu entdecken 4

Ab 8 Jahren mit Ulrike Ehrenberg in Ludwigsburg.

Schon immer und überall hatten die Menschen das Bedürfnis, sich und ihre Umwelt mit Farben zu schmücken. Aber woher kamen die Farben als sie noch nicht in großen Chemiewerken hergestellt wurden?

Sie verstecken sich in färbenden Pflanzen und Pflanzenteilen. Durch eifriges Ausprobieren aber sicher auch so manchen Zufall erwuchs unseren Vorfahren ein reicher Erfahrungsschatz und eine riesige Farbpalette. Dies alte Wissen wollen wir in diesen Workshops neu entdecken.

Aus allen möglichen Pflanzenteilen, wie z.B. Blätter, Wurzeln, Beeren, Rinden, werden wir durch mörsern, mischen, pressen, usw. unterschiedliche Farben herstellen, um damit Stoffe zu färben aber auch zu bemalen.

Mit diesen bunten Stoffen und eurer Kreativität werden wir zusammen große farbenprächtige Fahnen gestalten für unsere gemeinsame bunte Welt, nachhaltig und abseits von Industrie und Handel.

Die Teilnahme ist kostenfrei und wird ermöglicht durch die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg und das Deutsche Kinderhilfswerk.