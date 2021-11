Eine Stiftung gründen oder lieber zustiften - Hauptsache "etwas Gutes tun"

Sie spielen mit dem Gedanken, Vermögen in eine Stiftung einzubringen. Stiftungen sind ein modernes Mittel, um mit privatem Vermögen gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken. Der Reiz liegt darin, eine nach eigenen Vorstellungen sinnvolle Organisation zu gründen oder zu unterstützen, die einem besonders am Herzen liegt. Die Gründe einer Stiftungserrichtung entspringen oft dem Wunsch, etwas bewegen, der Gesellschaft etwas zurückgeben oder aufgrund persönlicher Betroffenheit handeln zu können. An diesem informativen Abend erfahren Sie, wie der Stiftungsgedanke in der Realität umgesetzt werden kann.