Eine tiefe Nachtmusik

Das Programm aus der Reihe „Seriöse Soireen“ umfasst ausschließlich Lieder, die der Tag nicht braucht.

Es erwartet Sie eine großzügig frequentierte Klangtherapie mit der Nonnberger Stiftsorganistin Barbara Schmelz am Klavier und ECHO-Klassik-Preisträger und Kabarettist Andreas Martin Hofmeir an der Tuba, ergänzt mit allerhand Vergessenswertem aus dem Munde des Letztgenannten. Verschwenden Sie wertvolle Lebenszeit und lassen Sie Ihre schlimmsten Halbträume an diesem Abend ganz werden! Ja, da hört man den Kabarettisten deutlich raus. Doch Hofmeir ist auch Professor in Salzburg, Gründungsmitglied der bayerischen Kultband LaBrassBanda und ausgezeichnet mit zahlreichen Preisen. Schwedischen Volksliedern, Wiegenlieder von Grieg, dem berühmten Tango Jalousie, Fritz Kreislers Alt-Wienerischen Tänzen, Jörg Dudas Nocturne oder Schuberts An den Mond verleihen die beiden eine tiefgolden-sanfte Ästhetik. Montis Csárdás auf der Tuba?! Geht nicht?! Und ob!

Konzert #35