Die Filderbühne lädt ein zum Theaterstück "EINE UNVERGESSLICHE NACHT“ von Walter G. Pfaus. Sie erwartet ein rasanter Abend voller köstlicher Situationen. Es wird an sechs Wochenenden gespielt. Samstags um 20 Uhr und an den Sonntagen um 18 Uhr. Die letzte Vorstellung ist am 23. April 2023. Sichern Sie sich also noch heute Ihre Tickets unter www.filderbuehne.de/ticketsund besuchen Sie uns im Musikpavillon in Plattenhardt.