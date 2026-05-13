Was wäre, wenn ein Lächeln ausreicht, um eine Kettenreaktion positiver Handlungen in Gang zu setzen?

Franziska Heck, Autorin aus Fellbach, liest am 10.06.2026 aus ihrem ersten Roman „Eine Verkettung des Glücks“, welcher im Herbst 2025 erschienen ist.

In zwölf Kurzkapiteln geht es um Themen wie Liebe, Hoffnung, Dankbarkeit und das Glück, das all das und mehr vereint.

Neben der Lesung geht es auch um Fragen wie: Was macht uns in der heutigen, unruhigen und schnelllebigen Zeit Freude? Wo findet sich das kleine Glück? Aber auch darum, wie die Autorin zum Schreiben kam und wie Schreiben und Kreativität im Alltag helfen und heilen kann.

Am Ende der Lesung wird es zudem die Möglichkeit geben, das Buch zu kaufen und signieren zu lassen.