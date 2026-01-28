Eine Wanderung auf dem Destillatweg "Balduffer"

Nach der Begrüßung auf dem Parkplatz in Baierbach, mit einem Glas Sekt, beginnt die Tour an der Ohrn entlang bis nach Renzen. Auf der Strecke gibt es Wissenswertes, nicht nur über Destillate, sondern auch über Flora, Fauna, Habitats.

Von Renzen aus führt der Weg nach Harsberg. In Harsberg wird eine Pause eingelegt und es besteht die Möglichkeit zur Einkehr. Nach der Stärkung geht es bergauf nach Hinterespig. In Vorderespig dürfen wir eine Brennerei und Imkerei besichtigen. Über die Birnbaum Allee geht es zurück.

Natürlich können auf der Wanderung zahlreiche Parallelen zum Buch „Alte Sorten“ von Ewald Arenz, entdeckt werden. (Anmeldeschluss ist am 6. März 2026.)