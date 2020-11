Eine Weihnachtsgeschichte – als Musical von Martin Wiesner

Ausgerechnet an Weihnachten, dem Fest der Liebe, erhält der hartherzige Ebenezer Scrooge Besuch von drei Geistern. Diese nehmen ihn mit in seine eigene weihnachtliche Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Eine Reise, die sein Leben schlagartig verändert. Tauchen Sie ein in ein magisches Musical und genießen Sie die eigens dafür komponierte Musik, welche von einem Orchester vor Ort dargeboten wird.

BESETZUNG

Regie & Gesamtleitung: Philipp Falser & Julia Rohn

Musikalische Leitung: Martin Wiesner

Choreografie: Julia Rohn

Regieassistenz: Damaris Schäfer

Bühnenbild: Barry Taylor & Martin Wiesner

Kostüme: Julia Rohn

Maske: Damaris Schäfer

Produktionsassistenz: Emelee Bosch, Anna Kast, Liam Bretting

Recording & Mixing: Martin Wiesner

Mastering: Jürgen Treyz, artes-Musikproduktion

Darsteller: Uwe Kaltenmark, René Bauer, Sarah-Lorena Wiest, Richard Rabeus, Juliane König, Stefanie Schwarzer, Maria Schmiedeberg

Orchester: Steffen Fischer (Piano), Dennis Hof (Schlagzeug), Linda Digel (Geige), Christoph Lohrmann (Horn), Dorothee Hutter (Cello)