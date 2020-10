Eine Weihnachtsgeschichte

Ausgerechnet an Weihnachten, dem Fest der Liebe, erhält der hartherzige Ebenezer Scrooge Besuch von drei Geistern. Diese nehmen ihn mit in seine eigene weihnachtliche Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Eine Reise, die sein Leben schlagartig verändert. Tauchen Sie ein in ein magisches Musical und genießen Sie die eigens dafür komponierte Musik, welche von einem Orchester vor Ort dargeboten wird.