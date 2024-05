Jubiläums Flugplatzhocketse 50 Jahre Modellflieger Urbach e.V. auf dem schönen Modellfluggelände mit Flugvorführungen und Bewirtung

Am letzen Sonntag im Juni findet auf dem Modellfluggelände der Burgfalken Urbach (Gewann SOL) die traditionelle Flugplatzhocketse statt. In diesem Jahr feiern wir unser 50 jähriges Jubiläum. Die Veranstaltung startet morgens gegen 11 Uhr und endet gegen 18 Uhr. In diesem Zeitraum gibt es freie Flugvorführungen. Ab etwa 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr werden diverse Oldtimersegler in die Luft gebracht und ein abwechslungsreiches Programm geboten. Wer einmal selber ein Modell steuern möchte ist herzlich willkommen bei unserem Lehrer-Schüler Fliegen mitzumachen. Für Bewirtung und das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.