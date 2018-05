Das Deutsche Institut für Ärztliche Mission e. V. lädt Sie herzlich ein zu unserem diesjährigen Eine-Welt-Tag auf der „Lechler Höhe“ unter dem Motto „Rund ums Leben“. Jedes Leben ist ein Geschenk – ein Leben voller Würde vom Beginn an bis zum Lebensende. Diesen Aspekt wollen wir an dem Tag ins Auge fassen. Unser Gast Dr. Charles Kimpesa wird über seine Arbeit in Liberia berichten, bei der die Gesundheit von Frauen und Kindern im Mittelpunkt steht. Gleichzeitig wollen wir den Bogen weiter spannen bis hin zur Versorgung schwerkranker Menschen am Lebensende – hier in Tübingen und weltweit. Beginnen Sie den Tag mit einem Festgottesdienst. Anschließend erwartet Sie ein buntes Programm mit Bücher- und Eine-Welt-Basar, Kindertheater und musikalischen Einlagen auf dem Gelände der Tropenklinik. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Daneben informieren wir Sie gerne über unsere weltweiten und lokalen Gesundheitsprojekte.

Der Erlös des Tages fließt in den Aufbau einer nachhaltigen Gesundheitsversorgung in Liberia zur Verbesserung der Gesundheit von Schwangeren, Müttern und ihrer Kinder.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!