Einen Flügelschlag voraus - Faszinierendes aus dem Reich der Vögel

Den Wunsch vom Fliegen haben sich Vögel bereits vor Jahrmillionen erfüllt und kaum eine andere Tiergruppe nutzt den Luftraum so intensiv wie sie. Aus eigener Kraft legen sie Tausende von Kilometern zurück, stürzen mit mehr als 300 km/h in die Tiefe und vollführen Luftkapriolen, die uns staunen lassen. Ihre Sinnesleistungen sind gleichfalls beeindruckend und brechen spielend Rekorde. Kein Wunder, wenn das Auge mit einem Vergrößerungssystem ausgestattet sein kann oder das Ohr in der Lage ist sämtliche Frequenzen von Infra- bis Ultraschall wahrzunehmen. Vögel sind auch Vorbild für Architekten und Raumausstatter. Sie flechten, nähen und modellieren derart geschickt unterschiedlichste Materialien zusammen, dass sie selbst bei Artgenossen für Aufsehen sorgen und der Nachwuchs noch unter widrigsten Bedingungen geschützt heranwachsen kann. Ihre künstlerischen Fähigkeiten gehen aber noch weiter. Weder Opernsängerinnen, Imitatoren noch Komponisten reichen an ihr Stimmrepertoire und ihre Arrangements heran. Nicht zu vergessen: Ihr Gesang macht uns nachweislich glücklich und spielt sich oft wie ihr gesamtes Leben direkt vor unserer Haustür ab.