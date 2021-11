Einen Moment bitte! - Verhalten und Ökologie im Bild

Die preisgekrönten Bilder des weltweit renommiertesten Wettbewerbs für Naturfotografie müssen nach den Kriterien der Juroren in freier Wildbahn entstanden sein und neue Motive zeigen oder Bekanntes, das man so noch nicht gesehen hat. Ein Schwerpunkt sind Tierporträts sowie Verhaltens- und Umweltstudien. Um ein Bild von hohem ästhetischen Reiz zu schaffen, das gleichzeitig ein besonderes Geschehen oder interessante Verhaltensweisen offenbart, braucht man viel Erfahrung, unglaubliche Geduld, den richtigen Blick, ein wenig Technik und ein bisschen Glück. In der Führung werden die Fotos mit bioogischem Hintergrundwissen und genauem Blick hinsichtlich ihrer Aussagekraft zum Verhalten von Vögeln, Säugern und anderen Arten sowie ihrer Ökologie vorgestellt.

Es ist der Impf- oder Genesenen-Nachweis notwendig. Während der Führung gelten die allgemeinen Hygieneregeln. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht.