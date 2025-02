Einer für alles - Sasse-Theater Heidenheim

Originaltitel: One for the Pot - Farce von Ray Cooney und Tony Hilton

Ins Deutsche übertragen von Horst Willems

Diese äußerst erfolgreiche Abendunterhaltung von Ray Cooney und Tony Hilton dreht sich um einen jungen Mann, Willy Nußbaum, der beweisen muss, dass er das einzige Kind eines ehemaligen Geschäftspartners des reichen Unternehmers Johannes Hartburg ist, um 100.000 Mark zu erhalten.

Unglücklicherweise werden seine Bemühungen durch die Ankunft anderer Antragsteller vereitelt und verkompliziert, was zu einigen erstklassigen und zum Brüllen komischen Situationen führt.

Die am Anfang sehr einfache und geradlinige Geschichte eskaliert ins absolute Chaos, als es immer offensichtlicher wird, dass es mehr Nußbaums gibt als bisher angenommen und während Willys schmieriger Anwalt Karl (Charly) Barnstedt anfangs die Absicht hat, die Situation zu kontrollieren und zu seinem Vorteil zu gestalten, wird immer deutlicher, dass die Situation für alle Beteiligten unkontrollierbar ist.

Lassen Sie sich mitreißen und verzaubern von einem rasanten, lachtränenanregenden Stück, das eingebettet in die Kulissen eines mondänen Landhauses keine komödiantischen Wünsche offen lässt.