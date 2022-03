Einer: Theater Die Exen | ab 4

Theater mit Dingen nach dem Buch von Christine Nöstlinger: Es war einmal einer, der hatte niemanden und nichts. Der hatte nicht einmal einen Namen. Dorothee Carls vom Künstlerkollektiv „Die Exen“ bringt Christine Nöstlingers Kinderbuch als Erzähl- und Objekttheater auf die Bühne.#

Es war einmal einer, der hatte niemanden und nichts. Der hatte nicht einmal einen Namen. Alles, was sich in Einers Hosentaschen findet, sind Dinge, die er am Wegrand aufsammelt, eine schillernde Vogelfeder oder eine alte Dose. Und trifft er auf Kinder, gibt er alles wieder her. Eines Tages begegnet Einer der kugelrunden Frau, in die er sich verliebt. Als sie ein Kind bekommen, ist Einer nicht mehr namenlos, sondern der Vater von Hans. Doch Einer hat Sehnsucht nach der Weite … Dorothee Carls vom Künstlerkollektiv „Die Exen“ bringt Christine Nöstlingers Kinderbuch als Erzähl- und Objekttheater auf die Bühne – unterhaltsam, berührend und hinreißend gespielt.