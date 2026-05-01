Einfügung in die Zeit

Rudolf Haegele (1926-1998) zum 100. Geburtstag

bis

Altes Rathaus Aalen Marktplatz 4, 73430 Aalen

Zum 100. Geburtstag bietet die Galerie einen spannenden Einblick in das künstlerische Werk des Künstlers. 

Zahlreiche Kunstspuren hat Rudolf Haegele hinterlassen. Für seine vielschichtige Malweise war er ebenso bekannt wie für seine zahlreichen Glasfenster, die er für kommunale und sakrale Räume im süddeutschen Raum gestaltet hat. Haegele verwendete Mischtechniken mit Farben und Putz. Die meist erdfarbenen Strukturen sind teilweise abgeschabt und lassen Botschaften, Schriftzeichen oder Wörter zum Vorschein kommen.

Montag bis Mittwoch 8.30 bis 17 Uhr

Donnerstag 8.30 bis 18 Uhr

Freitag 8.30 bis 12 Uhr, 14 bis 17 Uhr

Samstag 10 bis 13 Uhr

Sonntag und Feiertage 14 bis 17 Uhr

Info

Altes Rathaus Aalen Marktplatz 4, 73430 Aalen
Kunst & Ausstellungen
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