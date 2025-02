Einführung in die Künstliche Intelligenz

Dieser Einführungskurs bietet einen Überblick über Künstliche Intelligenz (KI). Es richtet sich an Laien, die verstehen möchten, was KI ist, wie sie mit maschinellem Lernen (ML) zusammenhängt und wie Menschen Maschinen das Lernen beibringen.

Zu Beginn des Kurses wird der Begriff KI definiert und ein Überblick über die Geschichte der KI gegeben. Darüber hinaus werden grundlegende Konzepte der KI wie Deep Learning, schwache KI oder überwachtes Lernen diskutiert. Anschließend zeigen wir, wie Deutschland bei der Umsetzung von KI aufgestellt ist und erläutern die Beweggründe für den Einsatz von KI. Wie Maschinen aus Daten lernen, steht im Mittelpunkt des Trainings. Im Detail zeigen wir, wie Modelle mithilfe von Machine Learning trainiert werden. Abschließend vertiefen wir das Thema Deep Learning, eine Technologie, auf der viele führende KI-Systeme basieren. An wen richtet sich die Veranstaltung? Das Training richtet sich an Personen, die sich für KI interessieren, aber keine tieferen Kenntnisse oder Erfahrungen mit der Technologie haben. Wir laden ausdrücklich Neulinge ein, die erste Schritte in der Technologie machen möchten.

Welche Vorkenntnisse werden für die Veranstaltung vorausgesetzt? Besondere Vorkenntnisse werden nicht erwartet. Du solltest lediglich Interesse an KI haben. Was sind die intendierten Lernziele der Veranstaltung? Nach der Veranstaltung solltest du in der Lage sein ... ... den Begriff Künstliche Intelligenz in eigenen Worten zu definieren ... einige der Öffentlichkeit bekannte KI-Anwendungen beschreiben zu können ... überwachtes Lernen von überwachtem Lernen von verstärktem Lernen unterscheiden zu können ... die Begriffe Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernen und Deep Learning unterscheiden zu können ... den Entwicklungsprozess von KI-Modellen für überwachtes Lernen beschreiben zu können. ... die KI-Landschaft in Bezug auf Start-ups, KI-Zentren, KI-Größen grob skizzieren zu können