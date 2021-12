Einführung in die Macht der Gedanken

Haben Sie den Eindruck, immer wieder in Situationen zu kommen, die Sie davon abhalten, glücklich oder erfolgreich zu sein? Was wäre, wenn Sie Ihre eigenen Gedanken für sich nutzen könnten, um glücklich zu sein und im Leben das zu erreichen, was Sie sich wünschen?

Lernen Sie Ihre eigenen Gedanken besser kennen. Erfahren Sie, wie Ihre Gedanken Ihre Gefühle, Ihr Verhalten und Ihre Handlungen beeinflussen und wie Sie ein positives Mindset entwickeln können. Referentin: Semira Schick.

Anmeldung erforderlich bei der Schiller-Volkshochschule – www.schiller-vhs.de.