"Einfach heiraten" - die Pop-Up-Hochzeit

Ja sagen – Einfach, Anders, Besonders Sie möchten heiraten oder Ihre Liebe auffrischen – aber bitte unkompliziert und ohne großes Budget?

Dann sind Sie bei uns genau richtig! Am 26. Juni 2026 von 12 bis 18 Uhr auf dem Ludwigsburger Marktplatz feiern wir die Liebe in all ihren Facetten. Ob frisch verliebt, langjährig zusammen, verheiratet oder verlobt – egal ob queer oder straight, jung oder alt – Sie sind herzlich willkommen!

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