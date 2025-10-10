Einfach KI – Einstieg in die künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz ist längst Teil unseres Alltags – etwa in Smartphones oder Sprachassistenten. Doch was steckt dahinter? In diesem Kurs erhalten Sie einen verständlichen Einstieg in die Welt der KI.

Sie lernen grundlegende Begriffe, erfahren, wie KI funktioniert und wo sie heute eingesetzt wird. Mit anschaulichen Beispielen beleuchten wir Chancen, Grenzen und Auswirkungen – ganz ohne Vorkenntnisse. Ideal für alle, die mitreden und die digitale Zukunft verstehen möchten!