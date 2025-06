Einfach mal abtauchen!

Im Lesekarussell im Juli stehen Bücher im Zentrum, in denen Wasser eine besondere Rolle spielt. Wir begeben uns an See und Meer, ins Schwimmbad, aufs Wasser und Unterwasser.

Kommen Sie, tauchen Sie ein und tauchen Sie ab in unterschiedliche Bücherwelten. Wir laden Sie ein zu einer kurzweiligen und unterhaltsamen Lesereise mit vielen Stationen. Die Autorin und Inhaberin von „Unser Buchladen“ in Mössingen, Pia Ziefle, wird wieder eine große Auswahl an Leseempfehlungen mitbringen. Und vielleicht entdecken Sie ein Buch, das sie unbedingt in die Sommerferien begleiten soll. Das Lesekarussell findet open air im Hof vor dem Foyer statt. Bei schlechtem Wetter ziehen wir ins Foyer. Im Anschluss erwartet Sie ein großer Büchertisch.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit „Unser Buchladen“ in Mössingen.