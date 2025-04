Einfach mal blau machen: Musik, Kunst & Spiele mit der Alten Apotheke

Die Alte Apotheke ist auf Tour!

Feiert mit uns am 1. Mai auf dem Festplatz Glemsaue ein Fest für Groß und Klein unter dem Motto "BLAU". Den Auftakt macht Pastor und Farbkünstler Volker E. Kämpf - natürlich zur Farbe Blau. Livemusik kommt von den Hearts&Bones, die manche von unterhaltsamen Abenden in der Alten Apotheke kennen. Es gibt Kunstaktionen zum Mitmachen (natürlich zur Farbe ...? Richtig!) und Outdoor-Spiele für jedes Alter.

Ein weiteres Highlight: Das Doppeldecker-Café. Ein gelber Doppeldeckerbus versorgt uns mit besten Kaffeespezialitäten und Sitzgelegenheiten in toller Atmosphäre. Leckere Kuchen und Herzhaftes wird es ebenfalls geben Wie immer in der Alten Apotheke, auch wenn sie als "Reise-Apotheke" auf Tour ist, sind alle Angebote ohne festen Preis. Wer kann und möchte, spendet. Wir freuen uns über großzügige Spenden, denn diese kommen dem Projekt Alte Apotheke zugute, das Ditzingerinnen und Ditzingern anbietet, in Gesellschaft und Gemeinschaft zu kommen und kulturelle und soziale Teilhabe zu erleben. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeitenden setzen sich so für eine positive, bunte, wertschätzende Stadtkultur in Ditzingen ein.

Aktuelle Informationen zur Alten Apotheke und zum Event findet ihr unter www.alte-apotheke-ditzingen.de Bitte informiert euch ebenfalls dort über das Programm, falls das Wetter sehr unbeständig sein sollte.