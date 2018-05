Einfach Mensch sein...?!

Ein Abend voll Theater und Musik, liebevoll und mit Mut gestaltet und gespielt von Menschen mit Behinderung der Theatergruppe FAST NORMAL des TREFFPUNKT, einer Einrichtung des Caritasverbandes Stuttgart e.V.

Eine Entdeckungsreise der Menschlichkeit. Denn ist es immer einfach, Mensch zu sein…? Und Menschlichkeit zu zeigen…? Wie gehen wir miteinander und uns selbst um?

Unser Theaterstück beginnt an einer Bushaltestelle. Dort wo viele ganz unterschiedliche Menschen zusammen kommen. Wir erfahren, womit sie zu kämpfen haben, was sie glücklich oder traurig macht, was ihnen passiert und wie sie damit umgehen: Ein junger Mann nimmt all seinen Mut zusammen und offenbart sich seiner Familie, eine junge Frau erlebt, was es heißt, sich wertlos zu fühlen, ein ungleiches Paar findet seine Gemeinsamkeit. Begleiten Sie uns auf der Reise durch verschiedene Leben und deren Geschichten. Beobachten Sie die Figuren und ihr Handeln und entscheiden Sie selbst, wie einfach es ist, Mensch zu sein…!?

Alle Szenen wurden von Laura Krüger gemeinsam mit den Schauspielern/- innen entwickelt. In den gewählten Figuren, der Auseinandersetzung mit den Rollen und der darstellerischen Umsetzung entfalten sich die individuellen Stärken der Darsteller mit Behinderung.