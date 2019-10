Einfach plastikfrei leben

Lesung mit der Bloggerin Charlotte Schüler

Ob zu Hause, im Büro oder auf Reisen: Wir benutzen ständig Plastik und produzieren viel zu viel Müll. Charlotte Schüler hatte vor einigen Jahren genug von diesem unachtsamen Umgang mit unserem Planeten und lebt seitdem (nahezu) plastikfrei. Von ihrem nachhaltigen Alltag erzählt die junge Münchnerin mit großem Erfolg auf ihrem Blog und in den sozialen Medien und an diesem Abend in der Mediathek.