Einfach tierisch - Familientag

Unter dem Motto „Einfach tierisch“ findet in Nassig ein Familientag statt. An vielen verschiedenen Stationen gibt es Spiel und Spaß für Groß und Klein rund um das Thema Tiere.

Eingeladen sind Erwachsene mit Kindern ab 6 Jahren aus dem ganzen Kirchenbezirk. In Gruppen zu ca. 12 Personen werden sie die Stationen durchlaufen.

Start ist um 13 Uhr in der Auferstehungskirche in Nassig. Den Abschluss bildet ein fröhlicher Gottesdienst in der Kirche um 16.30 Uhr. Der Kinderchor aus Dertingen wird diesen Gottesdienst mitgestalten.

Für die Planung ist eine Anmeldung erforderlich bis zum 7. Oktober an das Schuldekanat Wertheim, E-Mail schuldekanat.wertheim@kbz.ekiba.de oder unter Telefon 09342/2409104.