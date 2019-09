Einführung in die Verbindungskritik

Es gibt in Deutschland eine Vielzahl verschiedener Studentenverbindungen, die sich in unterschiedlichen Traditionen verorten und die sich nicht über einen Kamm scheren lassen. Nicht alle sind Männerbünde, nicht alle sind stehen politisch weit rechts. Wo liegen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Verbindungstypen, was hat sich in der korporierten Szene in den letzten Jahren getan und wie lässt sich eine differenzierte und stimmige Kritik formulieren?

Die Referentin Sonja Brasch arbeitet bei der Zeitgeschichtlichen Dokumentationsstelle Marburg und ist im Forschungsnetzwerk Frauen und Rechtsextremismus organisiert.