Einführung Paulus-Oratorium

Zur Einstimmung auf die Aufführung des Oratoriums „Paulus“ von Felix Mendelssohn Bartholdy durch Chor und Orchester der Regiswindiskirche am Sonntag, 25. November, um 18.00 Uhr in der Stadthalle Lauffen a.N. erläutert Kantor Andreas Willberg dieses großartige Werk. Es wird um dessen Entstehung, den biographischen Hintergrund, den Handlungsverlauf in seinem Bezug zur Bibel und natürlich um die Musik selbst gehen. Vorkenntnisse sind nicht nötig.Das Konzert ist eine Veranstaltung der Ev. Kirchengemeinde im Rahmen des städt. Kulturprogramms "bühne frei...".