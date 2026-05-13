Eingeschlossene Gesellschaft - Schauspiel

Ein absurd-komisches Theaterstück über Moral, Macht und das System Schule. Das Stück spielt in einem Lehrerzimmer, wo sechs Lehrerkräfte von einem verzweifelten Vater mit einer Waffe festgehalten werden. Er fordert, dass sie seinem Sohn, der kurz vor dem Abitur steht, den fehlenden Punkt für die Zulassung geben. Diese müssen sich nun nicht nur mit der Situation auseinandersetzen, sondern auch mit ihren eigenen persönlichen Konflikten und Abgründen.

Nach dem erfolgreichen Kinofilm ist diese schwarze Komödie auf unserer Freilichtbühne im Theater unter den Kuppeln zu sehen.