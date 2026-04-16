Eingeschlossene Gesellschaft

Komödie von Jan Weiler nach seinem gleichnamigen Hörspiel.

Nur ein Punkt fehlt Fabian Prohaska für die Zulassung zum Abitur. Und das alles nur, weil sein Lateinlehrer, ein Pädagoge alter Schule, die um zwei Minuten verspätete Abgabe seiner Hausarbeit nicht akzeptieren wollte. Fabians Vater kann es nicht fassen und beschließt die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Er stürmt an einem Freitagnachmittag das Lehrerzimmer und gibt den noch anwesenden Paukern genau eine Stunde für eine spontane Noten-Konferenz, deren Ergebnis für ihn bereits feststeht: die Zulassung seines Sohnes zum Abitur.

Weil sich der arrivierte Lehrkörper aber mental bereits im Wochenende wähnt, wollen alle gehen. Manfred Prohaska sieht rot und zieht eine Pistole. Keiner kommt mehr raus. Was nun folgt ist ein höchst unterhaltsames Kammerspiel erster Güte. Jan Weiler, der diese Geschichte bereits 2017 als Hörspiel für den WDR geschrieben hat, skizziert ein Gesellschaftsbild im Kleinen.

Das Reizvolle an diesem Plot ist, dass alle eine Position haben, die man irgendwie auch verstehen kann. Ganz nebenbei zeigt uns der Autor dabei auch ein Stück gelebte Bildungsmisere. Auf sehr lustige Weise!