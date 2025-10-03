Die Regionalgruppe „Omas for Future Schwäbisch Gmünd“ lädt zum Einheitsbuddelfest am Tag der Deutschen Einheit ein.

Gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern wird ein Baum an der Grabenallee gepflanzt. Die Aktion möchte das deutschlandweite „Einheitsbuddeln“ bekannter machen und zum Mitmachen anregen.

Besonderes Augenmerk liegt auf den Kindern: Mit Spielen, Malen und Basteln rund um das Thema Bäume können sie die Natur auf kreative Weise entdecken. Auch der Austausch miteinander steht im Mittelpunkt.

Eine Veranstaltung der Omas for Future Regionalgruppe Schwäbisch Gmünd.