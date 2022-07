Einhorn sucht Regenbogen. Queer in Schwäbisch Gmünd

Lebenswelten und Verfolgungsschicksale homosexueller Männer in Baden und Württemberg (1919-1969).

Der Abendvortrag wird in einem Zusammenspiel aus historischem und fachlich-methodischem Input einen Einblick in die wissenschaftliche Erforschung von Lebenswelten und Verfolgungsschicksalen homo- und bisexueller Männer in Baden und Württemberg geben. Unter Verwendung vielfältiger historischer Quellen werden in einer crossmedialen Perspektive spezifische lebensweltliche Gefüge homosexueller Männer und ihre staatliche Verfolgung in unterschiedlichen politisch-historischen Zeiten beleuchtet.

Begrüßung durch Oberbürgermeister Richard Arnold

Eine Kooperation mit dem Stadtarchiv, dem Museum im Prediger und der Stabstelle Chancengleichheit Schwäbisch Gmünd

Referentin: Dr. Julia Noha Munier

gebührenfrei / Anmeldung erforderlich