Einladung zur Einweihung der neuen Tafel

80 Jahre ist es her, dass der letzte in Leutershausen lebende Jude, Demütigung und Entrechtung ausgesetzt, die Stadt verließ. Kurz zuvor, im Oktober 1938, war die örtliche Synagoge der Zerstörungswut der Nationalsozialisten zum Opfer gefallen und die jüdische Bevölkerung das Ziel gewalttätiger Übergriffe geworden. Das Unrecht, das unseren Mitmenschen angetan wurde, vermögen Worte nicht zu greifen. In Leutershausen hat sich deshalb 2018 das „Gremium Gedenken“ gegründet. Das Anliegen der Stadt und des Gremiums ist es, Aufklärungsarbeit zu leisten, sodass die Demütigung, Entrechtung, Vertreibung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung nie in Vergessenheit geraten kann. Ein Beitrag hierzu ist eine neue Gedenktafel am Rathaus, ein Ort der nicht nur durch seine Funktion als Verwaltungssitz der Gemeinde Symbolkraft hat und hatte, sondern als ehemaliges Wohnhaus der jüdischen Familie Ansbacher zugleich „Tatort“ war.