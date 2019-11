Theater Anna Rampe / Theater Zitadelle, Berlin (D)

"Einmal Schneewittchen, bitte!" Aber gern. Man mische: Ein einsames Mädchen mit einem Teint so weiß wie Schnee, Lippen so rot wie Blut und Haaren so schwarz wie Ebenholz. Dazu einen sprechenden Spiegel, eine von Neid besessene Stiefmutter, unbedingt einen schönen Prinzen und sieben verzückte, verrückte Zwerge. Eine Prise Magie, ein großer Schuss Freundschaft, ein vergifteter Apfel und voilá – fertig ist die bewährte Märchenmedizin.

Wirklich fertig? Warten Sie ab. Sie werden sich wundern, was die virtuose Berliner Puppenspielerin Anna Fregin aus den bekannten Zutaten noch auf die Bühne zaubert.

Prämiert mit dem Ikarus 2018, einer Auszeichnung des Jugendkulturservice Berlin für herausragende Theaterinszenierungen für Kinder und Jugendliche.