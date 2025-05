Einmal Broadway und zurück

Wir begrüßen mit Deborah Sasson einen echten Broadway-Star in Weikersheim. Ihr erstes Engagement nach dem Studium hatte sie an der Metropolitan Oper in New York.

Bei ihrem Broadway-Debüt in Showboat lernte sie Leonard Bernstein kennen, der sie für West Side Story nach Hamburg brachte, wo sie für ihre Rolle als Maria gefeiert wurde. Seitdem ist sie auf allen großen Bühnen der Welt zuhause. Das Markenzeichen der ECHO-Preisträgerin ist das gekonnte Crossover aus Klassik, Musical bis hin zur Popmusik. Zudem wurde sie als künstlerische Leiterin und Komponistin von Musicalneuinszenierungen wie Phantom der Oper ausgezeichnet. Mit ihrem verstorbenen Ehemann, Tenor Peter Hofmann, bildete sie bis in die 90er Jahre das Traumpaar einzigartiger Stimmen. Zusammen mit der Philharmonia Frankfurt und dem Tenor Michael Storrs, der in London bei Les Miserables besetzt war, mit Phantom der Oper in Deutschland tourt und auch bei Mamma Mia! mitgewirkt hat, macht sie einen Streifzug durch die Welt der klassischen Musicalerfolge.

Auf dem Programm stehen Arien, Duette und Medleys u.a. aus West Side Story, Cats, Die Schöne und das Biest, My Fair Lady, Hello Dolly, Les Miserables, Elisabeth, Evita, Phantom der Oper oder Sunset Boulevard. Freuen Sie sich auf diesen glanzvollen Abend, der im Nachthimmel von Weikersheim im Anschluss nachleuchten wird.

Die Durchführung des Feuerwerks ist von den passenden Wetterbedingungen abhängig.

Konzert #15

Deborah Sasson Sopran –– Michael Storrs Tenor

Philharmonia Frankfurt

Leitung Juri Gilbo