Einmaliges Football-Festival in Sinsheim

Die Surge ist ein American Football-Team, das in der European League of Football spielt.

In dieser internationalen, professionalisierten Sportliga spielen momentan 17 Mannschaften aus neun verschiedenen Ländern; und zwar aus Deutschland, Österreich, Polen, Spanien, Italien, Schweiz, Ungarn, Frankreich und Tschechien. Die Spiele der Liga werden auf ProSieben und ProSieben Maxx im Fernsehen übertragen.

Das Auftaktspiel der Saison 2024 absolviert die Surge in Kooperation mit dem Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim in der PreZero Arena in Sinsheim.

Am Sonntag, den 26. Mai 2024 findet das Spiel statt. Gegner werden die aus München anreisenden Munich Ravens sein. Das Spiel wird um 16:25 Uhr angepfiffen. Ab 12:00 Uhr startet auf dem Stadiongelände der PreZero Arena Sinsheim das Fanfestival, auf dem sich alle Fans mit ihren Familien gemeinsam auf das Spiel einstimmen und an den verschiedensten Aktivitäten teilnehmen können.

Die Sportart des American Football zieht seit einigen Jahren immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann. Die einmalige Fankultur des American Footballs, die durch gemeinsames Miteinander besticht, lässt sich nicht umsonst in dem gängigen Motto "Football is family" zusammenfassen.