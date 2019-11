Einmusik im Kowalski - Suppport Hannes Wolf

Erst vor wenigen Monaten hat Einmusik mal wieder alles bisher dagewesene in den Schatten gestellt!. Am Rande einer Klippe in Norwegen präsentierte Samuel Kindermann uns sein fantastisches Live Set innerhalb einer atemberaubenden Kulisse! Für alle die es noch nicht gesehen haben hier ein kurzer Einblick: www.bit.ly/36haO4g

Einmal im Jahr läuft in Einmusiks Timeline das Kowalski rein, proudly presented by der Veranstaltungsreihe TRUE LOVE. Und wahre Liebe bekam Samuel Kindermann jedes Mal von den Kowalskis zurück.

Kein Wunder, seine melodiösen einnehmenden Tracks verzaubern von Kairo über New York bis ins Kowalski. Mit dem Neo-Classic „Jittery Heritage“ von 2004 legte Einmusik das Fundament für seine spätere Karriere, beeinflusst von dem Manifest, das Bands wie Kraftwerk und Depeche Mode in die Musikwelt gemeißelt haben. Es folgten seitdem mehrere Alben und Singles, immer noch aktuell ist das Doppel-Album „Serenade“ von 2018, wie schon die Vorgängerwerke ein Kompositionswunder par excellence eines Künstlers, der mit seinen Maschinen verschmilzt.

Längst steht der Name Einmusik für energetische und faszinierende Shows und für Live-Sets, bei denen die Energie der eigenen Anthems auf ein absolutes Maximum gehievt wird. Die Startbahn für den Einmusik-Takeoff bereitet Hannes Wolf mit konsequenten Tech-House-Beats vor.

Eine Nacht die niemand verpassen sollte. ❤️