Milla betritt einen neuen Raum. Sie hat Lust ihn einzurichten und ist beschwingt vom Gefühl, gestalten zu können, unbeeinflusst und frei. Allerdings… was will sie eigentlich? Die Möglichkeiten scheinen unendlich. Sie gerät ins Hadern, ordnet, zerstört, richtet an, reißt ab. Sie konstruiert und verwirft. Eine gute Entscheidung zu treffen ist nicht einfach, vor allem wenn plötzlich andere Akteur*innen mitentscheiden.

Ein 45-minütiges Objekt- und Materialtheaterstück. Grotesk verschobene Figuren, Holz, Licht und Wörtern. Eine Kaskade von Kipppunkten und die Entdeckung von Resonanz, Widerstand und dem eigenen Willen.

Spielort: Projektraum Wagenhallen