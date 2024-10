EINS+ALLES leuchtet!

Erlebe die Magie von Licht & LandArt im Welzheimer Wald. Vom 1. Nov. – 22. Dez. 2024 (immer Fr/Sa/So)

Wenn LandArt-Stationen, Waldkulisse und stimmungsvolle Licht-Inszenierungen zusammenkommen, dann entsteht etwas Magisches: EINS+ALLES leuchtet! Entdecke das neue Winter-Highlight inmitten des Welzheimer Waldes, lerne EINS+ALLES in einer völlig anderen Atmosphäre kennen und lass dich auf dem WUNDERWEG mit jedem Schritt aufs Neue inspirieren. EINS+ALLES leuchtet! ist ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein, als Paar, Familie oder Team. Genieße wärmende Köstlichkeiten an der Mollibox und freue dich auf Überraschungen. Auch der Innenbereich mit seinen Sinnes- und Spielstationen ist geöffnet. Bitte beachte: Der Weg führt durch den Wald und ist daher leider nicht barrierefrei. Kindertragen können an der Kasse kostenlos ausgeliehen werden (solange der Vorrat reicht).