Theaterprojekt der Bodelschwingh-Schule mit der Albert-Schäffle-Schule

An Joes Imbisstheke in der Nähe des Bahnhofs kreuzen sich die Schicksale. Ob ein Müllarbeiter nach der letzten Schicht, ein Grüppchen Krankenschwestern vor dem Spätdienst, der Bankdirektor, auf den zu Hause nur ein leerer Kühlschrank wartet oder der Schwerkriminelle, der genau an diesem Abend in die Bank einbrechen will, sie alle eint dasselbe Ziel: „Eins mit Allem“ nämlich, Joes legendäres Sandwich. Und ganz nebenbei vielleicht auch die Sehnsucht nach Freundschaft, nach jemandem, der zuhört und nach ein bisschen Zuwendung.

„Eins mit Allem“ ist ein bald komisches, bald tragisches Panorama menschlicher Beziehungen und Geschichten - wie immer mit viel Spaß am Theater spielen von den Schülerinnen und Schülern der Albert-Schäffle- und der Bodelschwinghschule auf die Bühne gebracht.