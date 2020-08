Kleines Sprechtheater mit Handfiguren

„Eins Zwei Drei Tier“ steckt voller wunderlicher und liebenswerter Figuren. Mit einfachen Reimen werden ihre kleinen Geschichten erzählt: der Hase (mit Schramme, mit Pflaster, mit Beule, – Eule) muss getröstet werden, weil er sich verletzt hat. Die Eule (im Bett, am Fenster, am Tisch, – Fisch) wacht auf und angelt sich ihr Frühstück. So tragen die einfachen Situationen durch das Stück, dem schon Zuschauer ab 2 Jahren gut folgen können. Die Kinder erkennen Tierstimmen, ahmen sie nach, zählen mit, lauschen den Reimen und erleben die Figuren in ihnen bekannten Situationen.

Im Anschluss können die Kinder die Figuren und Tierstimmen selbst erproben.

Nadia Budde wurde für Eins Zwei Drei Tier mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet.

Eine Produktion des Theater Mär für Zuschauer ab 2 Jahren.

Dauer: 40 Minuten