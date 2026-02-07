Einsamkeit macht krank? Hintergründe, Fakten und Strategien für die seelische Gesundheut

Einsamkeit betrifft immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft – quer durch alle Altersgruppen, soziale Schichten und Lebenssituationen.

Sie ist längst kein Randthema mehr: Zahlreiche Studien zeigen, dass Einsamkeit das Risiko für psychische Erkrankungen wie Depressionen deutlich erhöht und auch körperliche Folgen haben kann. Doch was genau macht Einsamkeit mit uns? Und welche Möglichkeiten gibt es, sich selbst zu stärken und aus der Isolation herauszufinden? Diesen Fragen widmet sich der Vortrag.

Die Veranstaltung möchte aufzeigen, wie tiefgreifend die Auswirkungen von Einsamkeit sein können – nicht nur auf das seelische Wohlbefinden, sondern auch auf das körperliche. Zugleich werden wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse vorgestellt, die das Verständnis für dieses komplexe Phänomen schärfen. Besonderer Schwerpunkt liegt auf praktischen Strategien, die helfen können, sich im Alltag besser zu schützen, die eigene seelische Widerstandskraft zu stärken und Wege aus der Einsamkeit zu entwickeln.

Der Vortrag wird gehalten von Dipl.-Psych. Thomas Flocken aus Landau. Herr Flocken ist Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes, Koordinator für gemeindenahe Psychiatrie sowie Vorsitzender des Bündnisses gegen Depression in Landau. Als erfahrener psychologischer Psychotherapeut begleitet er seit vielen Jahren Menschen in seelischen Krisen. Mit seiner Fachkompetenz, langjährigen Praxiserfahrung und anschaulichen Beispielen gelingt es ihm, komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln. Seine Vorträge verbinden wissenschaftliche Hintergründe mit lebensnahen Impulsen und regen zu Austausch und Selbstreflexion an.

Im Rahmen der Aktionswochen „GemEinsam in Crailsheim“ wird die Veranstaltung finanziell gefördert durch das „Netzwerk gegen Einsamkeit & ungewolltes Alleinsein im Landkreis Schwäbisch Hall“ und kann daher kostenfrei angeboten werden.