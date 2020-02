Einsatz von Drohnen

Mit der Drohne durch die Lüfte sausen macht nicht nur sehr viel Spaß –. Die Technik ist ausgereift, relativ einfach zu fliegen und preislich erschwinglich.

Nachdem Drohnen schon in der Freizeit durchgestartet sind, heben sie jetzt auch im Handwerk ab. Dächer, Bauwerke, Brücken- und Metallbaukonstruktionen oder Fehlersuche an Photovoltaikanlagen, sind mögliche Objekte für Inspektionen und Dokumentationen. Durch die hilfreichen Foto- und Videoaufnahmen ergeben sich für viele Gewerke interessante Anwendungsmöglichkeiten. Denn die Perspektive von oben spart oft Geld und Zeit, ermöglicht neue Geschäftsmodelle und kann zum Wettbewerbsvorteil werden.

Die Bildungsakademie in Sigmaringen bietet Ihnen die Möglichkeit mit Ihrer Drohne professionell durchzustarten.

Wir zeigen Ihnen verschiedene Modelle der Drohnen und Kopter, grundlegende Flugmanöver und weisen Sie in die Techniken der Steuerung einer Drohne ein. Um auch professionell durchzustarten und die Drohne in Ihrem Gewerk einzusetzen, können Sie zudem den verpflichtenden Kenntnisnachweis nach §21d LuftVO, den sogenannten Drohnenführerschein am 21. März 2020 bei uns im Donauhaus ablegen – und das an nur einem Tag.