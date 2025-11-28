Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung in Eppingen

Eppingen freut sich auf die Vorweihnachtszeit: Mit dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung, dem folgenden Weihnachtsmarkt und weiteren Aktionen wird auch 2025 eine besondere Atmosphäre in der Innenstadt geschaffen.

Die mehr als 200 Kugeln in der Altstadtstraße, Brettener Straße und in der Bahnhofstraße werden am Freitag, 28. November um 18.00 Uhr am Eppinger Marktplatz festlich eingeschaltet. Damit verbunden ist wie im vergangenen Jahr das XXL-Shopping bis 22 Uhr, das den Auftakt für das Eppinger Weihnachtsgeschäft markiert. An den Advents-Hütten in der Innenstadt wird die passende Kulinarik zur vorweihnachtlichen Stimmung geboten.