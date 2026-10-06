Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung in Eppingen

Die Eppinger Weihnachtsbeleuchtung mit mehr als 200 leuchtenden Kugeln in der Altstadtstraße, Brettener Straße und Bahnhofstraße erstrahlt in festlichem Glanz und verleiht der Innenstadt eine vorweihnachtliche Atmosphäre.

Die feierliche Einschaltung der Lichter findet am Freitag, den 27. November, um 18:00 Uhr auf dem Eppinger Marktplatz statt. Dies geschieht im Rahmen einer kurzen Zeremonie mit Ansprachen. Im Anschluss an die Eröffnung lädt das XXL-Shopping bis 22 Uhr zum Bummeln und Einkaufen ein und markiert den Beginn des Eppinger Weihnachtsgeschäfts. Die teilnehmenden Geschäfte bieten besondere Aktionen, und an verschiedenen Ständen können sich die Besucher mit Glühwein, Punsch, Waffeln, Würstchen und vielen weiteren Leckereien stärken.