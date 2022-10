Einsteigerseminar PC

Sie haben bereits versucht, sich in eigener Regie mit dem Computer vertraut zu machen, sind aber mangels geeigneter Unterstützung auf halbem Weg gescheitert? Besuchen Sie den PC-Einsteigerkurs und der Computer wird Ihnen eine vertraute Arbeitshilfe! In klar strukturierten Lernkapiteln führen wir Sie Schritt für Schritt an das Thema Computer heran. Besonderer Wert wird auf eine verständliche Sprache gelegt.

Ein Kurs für ehrenamtlich Tätige, die mit Laptop oder PC Unterlagen erstellen, verwalten und den grundsätzlichen Umgang erlernen wollen.