Einstieg 2026

Du hast den Realschulabschluss, das Abi oder Fachabi im Blick, aber keine Ahnung, was danach kommen soll? Du willst dich informieren, weißt aber nicht, wo du ansetzen kannst?

Dann ist die Einstieg Messe in Stuttgart genau das Richtige für dich! DAS zentrale Event für Studien- und Berufsorientierung nach dem Schulabschluss in Baden-Württemberg ist perfekt zugeschnitten auf Schüler und Absolventen der gymnasialen Oberstufe. Hier geht es um alle Fragen rund um die Zeit nach der Schule. Hochschulen, Unternehmen und Organisationen aus der Region und dem ganzen Bundesgebiet erwarten dich, um deine Fragen zu beantworten und dich persönlich zu beraten. Außerdem findest du auf der Messe spannende Mitmachaktionen, interessante Bühnenvorträge und die Möglichkeit bei einem Berufswahl-Speed-Coaching mehr über dich und passende Berufe zu erfahren.