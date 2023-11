Ohneworte presents

Line Up:

MIKE VÄTH

ALAIN DELAY

HARRY NASH

FADEN

OHNEWORTE - 100% Techno! ….heißt es wieder!

Am Samstag dem 09.12.2023 haben wir das Frankfurter Urgestein Mike Väth wieder mit dabei. Mittlerweile erlebt er schon die 4. Techno Generation und gehört zu den Wurzeln der Szene. Seine Tour durchläuft ganz Europa und am 09.12. kehrt er auch bei uns ein. Schnappt euch ein Ticket und kommt mit uns auf eine musikalische Reise.

Mit Alain Delay, dem Head des Schweizer Techno Labels „Blackbeats Records“ haben wir einen aus der Szene bekannten und geliebten Künstler mit am Start der mit zahlreichen releases auf namenhaften Labels erschienen ist. Ob auf der Street Parade, World Peace Day in Berlin oder in zahlreichen Clubs ist er seit 2003 auf Tour.

Mit dabei ist auch Harry Nash , die lebende Legende welche schon seit knapp 40 Jahren in der Techno Szene bekannt ist. Seit 1996 Resident im Club ToY Stuttgart und spielte unter anderem 2014 auf der „Golden 20 Nature One“ sowie in allen namenhaften Clubs & Festivals im deutschen Raum. Seine mehr als 1700 gespielten Afterhours sind wahrscheinlich ein Weltrekord für die Ewigkeit & das wichtigste… Er spielt noch immer mit Spaß, Liebe und Leidenschaft! Mehr Techno geht nicht!

Fabian Denz aka FADEN ist ein junger und talentierter Künstler, der mit Leidenschaft für Techno lebt und es versteht, sein Publikum in den Bann zu ziehen. Mit seiner charakteristischen Musik und seinem außergewöhnlichen Talent hat er sich zu einem gefragten Namen in der deutschen Techno-Szene entwickelt. Seid gespannt und lasst euch von seinen druckvollen, melodischen und hypnotischen Sets mitreisen.